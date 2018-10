Mirko, el hijo de Marley, cumplió un récord con tan solo un año de vida

Mirko, el hijo de Marley, es récord Guinness. A pocos días de cumplir su primer añito, el nene sumó un título internacional.

Resulta que el pequeño hijo del conductor ya ostenta un título internacional: "El bebé más viajado del mundo". Esta hazaña será incluida en los récords Guinness.

El nene acompañó a Marley en cada parada de su programa "Por el mundo", Telefe, y esto lo hizo recorrer millas como nadie.

"Estuvimos en Estados Unidos, Canadá, Japón, China, Hong Kong, Singapur, Dubai, Alemania, Grecia, Rusia, España, Italia, Francia, Bélgica. En París lo llevamos al Parque de Ásterix y Óbelix y también conoció al Principito", enumeró el conductor en la revista Hola!.

Con respecto al festejo del primer añito, no se imaginen algo espectacular. El conductor tiene la idea de hacer un festejo pequeño.

"Seguramente sea algo íntimo, entre los más amigos. Lo importante es estar juntos. Mirko es un chico feliz, simpático y muy querido. Así como lo ven en las fotos y en la televisión, es en casa. Puro amor", confesó Marley.

"Ahora es como un juego porque es chiquito y adonde voy, enseguida me piden sacarse fotos con él. Cuando empiece el colegio, seguramente baje su nivel de exposición", comentó.

"La realidad es que en el día a día, Mirko está en casa, tranquilo, con sus cosas, no lo llevo a un shopping ni hago muchas salidas con él. Es cuestión de dosificar. Hace poco hablé de esto con Jimena Barón y cómo hace ella con su hijo Morrison. Ella me dijo que así como a él le gusta que publique en Instagram algunas situaciones, también hay momentos en los que le pide que no le saque fotos. Los chicos lo expresan y te enseñan. Jime me contó además que con esto de la exposición, Morrison una vez salió a la calle disfrazado del Hombre Araña porque no quería que la gente lo reconociera. Por eso tengo que ir midiendo lo que Mirko quiere y necesita", cerró el animador.