Miriam Lanzoni: “No pienso en lo que opinan los demás”

Miriam Lanzoni comenzó el 2020 con una gran desilusión. La actriz anunció a mediados de enero su separación de Christian Halbinger, después de dos años de relación. ¿Cuál fue el motivo del distanciamento? Descubrió una infidelidad.

“Estoy destrozada. Nos mudábamos juntos ya. Iba a ser el papá de mi hija adoptiva”, expresó la actriz, conmovida por el engaño.“No quiero hablar nada ahora.... no quiero. Por favor entendeme, estoy quebrada en mil pedazos”, agregó al ciclo Siempre show apenas se conoció la noticia.

Lanzoni había recibido un video íntimo en el que aparecía Halbinger con otra mujer. Rápidamente, tomó la decisión de separarse. El empresario le pidió perdón y se puso en campaña para reconquistarla. En una oportunidad, como si fuera una escena sacada de una película romántica, Christian le dedicó una serenata en la puerta de su casa con un grupo de mariachis.

“Cuando lográs reconfigurarte a partir de las equivocaciones, te hacés más grande, más poderoso y podés trascender... Eso estamos haciendo”, escribió la artista en su cuenta de Instagram junto a un video en el que se podía ver a los mariachis interpretando una serie de canciones románticas.

La semana pasada, Miriam y Christian celebraron el Día de San Valentín. En Instagram, ella compartió con sus seguidores una imagen de ambos con un emotivo mensaje: “Amor: para mí significa ser incondicional, aprender juntos, abrazarse en libertad y con equivocaciones.... y de ahí armar una fórmula propia entre dos. Las tormentas, arrasan con todo o te hacen invencible. #nuestroamor #sanvalentín”.

En el amor no hay reglas y la actriz sigue adelante con su novio, tratando de empezar una nueva etapa. En diálogo con Teleshow, aseguró: “Me parece que nadie tiene el secreto ni la fórmula de cómo son las cosas. A veces uno piensa de una determinada manera y la vida te va poniendo nuevas formas de ver las cosas”.

“Yo priorizo el amor. Me llama la atención la falta de entendimiento que hay hacia las personas que piensan diferente. Pero bueno, me llama la atención nada más, no hace que yo deje de vivir como quiero, ni de vivir mi propia historia, porque es lo que todo el mundo debería hacer, sin pensar en lo que opinan los demás, porque la vida es la de uno, y uno solo rinde cuentas en todo caso a Dios”, agregó.

“Estoy muy bien, justo viajamos a Corrientes porque yo tenía que bailar en los Carnavales pero se suspendió por la lluvia, vuelvo a ir el 28 de febrero. Aprovechamos para tener un viaje ahí y conectarnos, tratando de reacomodar todo, obviamente es un proceso y estamos tratando de tomarlo así”, señaló Lanzoni a este medio.

Por otra parte, la artista sigue esperando poder cumplir su sueño de convertirse en madre. Desde hace unos años, comenzó los trámites para adoptar a un niño de la fundación APNI, una ONG que trabaja con niños de Haití. “El tema de mi adopción sigue el proceso, esperando que sea lo antes posible”, aseguró, con muchas esperanzas de concretar el deseo de la maternidad.

En el plano laboral, Miriam está muy emocionada por una interesante propuesta laboral que le salió en el exterior: “Hoy mi cabeza está en mi trabajo, es la verdad. Acabo de cerrar una serie para México, se lllama Sugar baby, lo cual me tiene muy contenta. Es un personaje movilizante, que aún no puedo contar mucho, hice un casting y quedé!”.

No es la primera vez que la actriz trabaja afuera. A lo largo de su carrera, protagonizó diversas ficciones como Llámame Bruna para Fox en Brasil, Sin senos si hay paraíso en Colombia y Tormenta de Amor, una producción de Fox Telecolombia que la están emitiendo ahora en Colombia y otros países.

Fuente: Teleshow