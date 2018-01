Miriam Lanzoni habló de la foto hot que le dedicó a su novio

Miriam Lanzoni es una de las protagonistas de la obra "Como el culo", que se presenta en el teatro Candilejas desde el 22 de diciembre en Villa Carlos Paz.

La actriz y expareja de Alejandro Fantino sorprendió a sus seguidores en Instagram a raíz de una imagen muy sexy de su cuerpo en primer plano, saliendo del agua.

En diálogo con Miriam, hablamos de esta imagen que repercutió en los medios y de su debut en el espectáculo: "Con la obra estoy feliz, es un gran orgullo estar formando parte de este elenco es el tercer año mío en Carlos Paz. Es un elenco de lujo y compañeros de lujo. No puedo pedir más. Si lo hubiese armado yo, lo armaba así".

"A veces te toca hacer cosas que están buenas pero que a la gente no le gusta tanto o viceversa. Acá se cumple todo. Es un plus ver cómo responde la gente. El 22 de diciembre debutamos y ya se notó la aceptación del público. Es una súper producción porque es increíble. Vinieron un montón de colegas".

Más tarde, Lanzoni contó la trastienda de la foto sexy que subió a sus redes: "Es mi instagram personal y con mi novio estábamos haciendo wakeboard y cada vez que salía, él me elogiaba y surgió así, me empezó a sacar fotos. Estábamos con todo el elenco paseando. Fue una foto más, dedicada a mi novio".

"No hay que darle más importancia a un trasero de lo que tiene. Me llamó todo el mundo. No le doy más valor del que tiene, no me lo veo nunca. Sí me veo la cara".

Para cerrar, se refirió a la flamante relación amorosa de Fantino con una joven: "No quiero hablar de él porque es su vida, son sus cosas. Me pone muy feliz si él está feliz. Él sentirá lo mismo al verme de novia a mí. Se lo conté y se puso muy feliz. El amor verdadero queda cuando no está presente el amor de pareja, lo otro es egoísmo, es posesión. Querer bien al otro es otra cosa. Lo nuestro se terminó hace tiempo. ¿Cómo no nos vamos a poner felices de ver al otro bien?".