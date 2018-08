Miriam Lanzoni contó por qué se fue de "Intrusos" antes de la entrevista

El jueves pasado, Miriam Lanzoni generó un gran escándalo al abandonar el piso de "Intrusos" (América TV), poco antes de que comience la entrevista con Moria Casán.





La diva había explicado sobre la ausencia de la actriz: "En el bloque anterior le di la bienvenida a Miriam, pero la señora se fue porque se sintió ofendida. Pensó que para una nota veinte minutos no era demasiado, y entonces le panteó a la producción que se quería ir. Le respetamos su deseo y lamentamos mucho si sintió ofendida".





Embed







Por su parte, la ex de Alejandro Fantino se llamó a silencio por unos días, pero ahora decidió explicar que fue lo que sucedió."Yo había acordado mi nota en base a algo, que la acordó la prensa de mi espectáculo e iba por eso, pero cuando no se respeta nada de eso, empiezan a tironear de un lado y del otro, y vos estás ahí en el medio. Uno es un ser humano y termina detonando. Entonces decís 'me quiero ir porque no la estoy pasando bien'", dijo en "Agarrate Catalina", por la Once Diez.





Y luego agregó: "Nadie cumple con su trabajo y se la agarraron conmigo. Después ellos armaron un informe de que tengo mala fama, de que me voy de los programas. Sí, tengo mi carácter y digo las cosas".





Por otro lado, expresó: "Es muy fácil pegarle a una persona y no decir la verdad. La producción nunca va a decir en qué se equivocó, siempre el que queda mal es el invitado. Yo no lo voy a salir a exponer, porque lo podría aclarar en las redes, pero prefiero que me peguen".