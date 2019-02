Mirá quién es el motoquero que conquistó el corazón de Pampita

novio nuevo motoquero pampita (2).jpg novio nuevo motoquero pampita (3).jpg



Fuente: lanacion

Muchos comenzaron entonces a preguntarse quién era el misterioso hombre que la acompañó a ver Green Book, y cuál era la verdadera relación que los unía. Por lo pronto, el casco que él llevaba daba una pista: la nueva conquista de la modelo se maneja en moto.Angel de Brito se encargó, horas después de difundir las imágenes, de ponerle nombre y apellido al joven en cuestión: Mariano Balcarce, de 32 años, padre de una hija, organizador del festival Rock & Drive, amante de las motos y heredero de una conocida empresa dedicada a la venta de alfajores y postres. Y ahora es la propia Pampita la que le confirmó a La Nación la flamante relación.Pampita se habría sentido muy reconfortada con su aparición, y accedió a tomar un café con él. Así comenzaron a conocerse, según indicó el periodista Rodrigo Lussich en Confrontados.A fines de enero, Ardohain comunicó el fin de su relación con Pico Mónaco, luego de una breve reconciliación. Poco después, viajó junto a sus tres hijos a Cancún para celebrar el casamiento de su hermano, Leonardo, y brindó una nota para hablar sobre la separacióncon el retirado tenista. "No hay mucha explicación para dar, a veces funciona y otras no. Lo intentamos, le pusimos lo mejor y no pudo ser", señaló.