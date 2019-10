Mirá el videito de Guillermina Valdés bailando y que criticaron algunos seguidores

Guillermina Valdés publicó una foto por el día de la madre. La imagen era ella, sentada con las piernas cruzadas, una musculosa blanca y el pelo recogido, en las que arrobaba una marca.





Pero todo eso no les importó a sus seguidoras que notaron en las piernas de la mujer de Marcelo Tinelli algo negro, mal formado, y entendieron que estaba usando “mal” photoshop para modificar y afinar aún más su figura.





"Para mí, la felicidad también es intentar ser la mejor mamá que puedo llegar a ser…", comenzaba el mensaje que tuvo que modificar luego de miles de quejas.









"Chicas… no hago photoshop, no tengo ni idea como se hace, lo que se ve recortado en negro es porque el pantalón es de dos colores (jean+negro) aclaro, porque critican que me recorte las piernas", les respondió la rubia.





Ahora, como si fuera poco, la mujer de Tinelli posteó en su cuenta oficial de Instagram un video bailando muy sexy y luciendo un traje de baño con un cavado fuera de serie.





¡Chau photoshop!