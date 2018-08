Mirá el picante cruce tuitero entre Flavio Mendoza y Defederico

Matías Defederico salió a contestarle desde Twitter a Flavio Mendoza con una foto en la que se lo ve jugando en el mismo equipo con Ronaldo, ídolo del fútbol de Brasil.

"Avísenle a FM que la fama no es solo hacer teatro o ir al bailando, a los 19 años era el 10 del Corinthians tenía fama y plata por mí solito. No necesitaba de nadie; y este es Ronaldo el mejor 9 de la historia del fútbol, por si no sabe de fútbol", expresó el futbolista y ex de Cinthia Fernández.

Embed Avísenle a FM que la fama no es solo hacer teatro o ir al bailando, a los 19 años era el 10 del Corinthians tenía fama y Plata por mi solito no necesitaba de nadie ; y este es Ronaldo el mejor 9 de la historia del fútbol por si no sabe de fútbol pic.twitter.com/jm8kenfaHP — Matt20 (@matydefederico) 7 de agosto de 2018



Ante el alerta de Ángel de Brito por este tweet de Matías, Flavio le respondió al deportista en la red social: "Tranquilo querido que yo trabajo desde que abrí los ojos, sé caballero... y cuando quieras decirme algo conseguís muy fácil mi número. No por redes, señor futbolista", comentó el rubio.

Y agregó en otro mensaje: "Y me alegro de que tengas mucha plata así a tus hijas no le falta nada".





Embed Tranquilo querido que yo trabajo desde que abrí los ojos , sé caballero .......,,,,,y cuando quieras decirme algo conseguís muy fácil mi número no x redes señor futbolista — Flavio Mendoza (@flaviomendoza) 8 de agosto de 2018



Embed Y me alegro que tengas mucha plata así a tus hijas no le falta nada ........ — Flavio Mendoza (@flaviomendoza) 8 de agosto de 2018







