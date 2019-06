Mirá cómo le fue a Morena Rial en el "Súper Bailando"

Las chicas tuvieron una previa muy divertida y contaron que se conocieron en la fiesta de "Caniggia Libre" (el programa de los hermanos Caniggia) y que pegaron onda de entrada.





La coach de Charlotte, Barby Reali, manifestó que las chicas conectaron mucho y que los ensayos eran intensos durante 2 horas porque después terminaban cansadas.

Cierto es que la noche tuvo su momento más emotivo cuando Marcelo Polino, ex integrante de "Intrusos" y amigo de Jorge Rial, hizo una devolución ejemplar y muy impactante para More: "Quiero decir que estoy muy emocionado que Morena esté acá, la conozco desde el día que llegó a la casa de sus padres. Sé que es una nena muy luchadora, que no ha tenido una vida fácil, que la vida te ha mandado esta familia hermosa que ha formado que te la re merecés, que te la peleás, nunca bajás los brazos, y has pasado momentos muy duros, muy tristes, pero bueno, estás acá, de pie, estás en la pista, eran unas ganas que tenías, me parece que eso tiene mucho valor, más allá del desencuentro del paso en esta primera gala", dijo Polino.





Y agregó: "Así que nada, estoy feliz de que estés acá, y contento de tu familia, tu chico que te acompaña, ese bebé hermoso que tenés. Sé que no debe ser fácil enfrentarte, exponerte en una pista, sos una niña que ha sufrido mucho bullying, lo seguís sufriendo, y sin embargo vas para adelante y estás parada acá. Diste a luz hace muy pocos meses, también para una mamá debe ser también complicado desde lo físico estar acá y mirá que sos valiente, así que vamos para adelante".