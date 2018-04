Mina Bonino derritió las redes mostrando su cola en ropa interior

"No voy a confirmar nada, no estoy de novia", manifestó. Cuando fue consultada sobre si se estaba conociendo con el delantero de Estudiantes, dijo: "Qué se yo... No sé... Ja, ja. No afirmo ni niego, yo no hablo de mi vida privada. Soy una persona pública, pero no me gusta esto".





"No hay relación, no hay nada. Estoy sola, estoy soltera. ¿Si salimos a tomar algo? No afirmo ni niego, ja, ja. Es un chico lindo", concluyó en El club de la mañana.





Por otra parte, Mina se animó a mostrar toda su sensualidad con unas fotos en ropa interior en las redes.

