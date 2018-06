Mimí Pons contó que sufrió acoso por parte de un actor

La querida actriz Mimí Pons pasó por "Intrusos" con Jorge Rial y tocó todos los temas, incluso sobre el final denunció que sufrió un acoso por parte de un conocido humorista del interior que le costó el trabajo que tenía en ese momento.





La rubia, que aún a su edad mantiene un cuerpo y una presencia envidiables, visitó el programa para promocionar la nueva obra de teatro que protagonizará de la mano de José María Muscari ("Derechas") y aprovechó para hacer un repaso por su extensa carrera.





"En su momento, mi marido me pidió que deje de trabajar, yo estaba en un gran momento, no estoy arrepentida en lo absoluto, pero fue por un pedido de él", recordó Pons.





"Tener hijos y trabajar en teatro es muy complicado. Los artistas no tendríamos que tener hijos, no podemos cuidarlos como corresponde. Por ejemplo, mi hermana Norma decidió no tener hijos. Para mí, el escenario es el amante perfecto. Te cuida, te hace lucir, te mantiene, pero te quiere para él. Yo elegí a mi marido, pero también extrañaba al amante", reflexionó Mimí.





Consultada sobre sus amores, la actriz y vedette contó que nunca tuvo novios en el ambiente, pero sí contó que fue acosada por un humorista.





"Habíamos ido a comer con los integrantes de un programa que hacíamos juntos, y al final nos quedamos juntos en el auto y al despedirnos me quiso besar en la boca. Yo le dije que no, que se había confundido. Y a partir de ahí me hizo la vida imposible, tuve que dejar el programa que protagonizaba, me reemplazaron con Alejandra Pradón", contó.





Rápidamente los "Intrusos" comenzaron a atar cabos para deducir de quién se trataba: un humorista provinciano conocido como "El Negro".

