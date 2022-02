Miley Cyrus, Ariana Grande, The Weeknd: los músisco piden por la paz

Miley Cyrus publicó una historia en su Instagram con su posición sobre el conflicto. “Esta mañana fue desgarrador despertar con la noticia de que Ucrania había sido invadida”, comenzó la cantante.

“Tuve la experiencia más increíble filmando ‘Nothing Breaks Like a Heart’ en Kiev, y estaré eternamente agradecida a la gente que me recibió con los brazos abiertos”, agregó.

miley.jpg

La artista escribió que “al menos 40 ucranianos ya fueron asesinados, y este conflicto puede provocar muchas más muertes, otra crisis de refugiados con tantos obligados a huir de sus hogares y más”.

“Me solidarizo con todos los afectados por este ataque en Ucrania y con nuestra comunidad mundial que pide el fin inmediato de esta violencia”, concluyó Cyrus.

Por su parte, Ariana Grande fue otra de las estrellas del pop que se movilizó con la noticia al compartir una publicación de Rescue.org. “Apoyamos a las personas y familias cuyas vidas se verán afectadas por el ataque ruso a Ucrania”.

ariana.webp

The Weeknd adelantó en las redes que estaba por publicar una importante noticia relacionada con un estreno. Sus seguidores no lo tomaron de buena manera. No era el momento indicado. Rápidamente salió a reparar el error.

“Desafortunadamente, ahora estoy viendo lo que está sucediendo con el conflicto y me detendré en el anuncio de mañana. Rezo por la seguridad de todos”, escribió.

“Muy sorprendido de ver tantos ucranianos asesinados, una guerra totalmente innecesaria que se inició deliberadamente en Europa. Esta invasión es la decisión bárbara de un hombre”, escribió Peter Gabriel en su Twitter.

peter.jpg

“Esta acción es un crimen de guerra, y pase lo que pase, nunca más se le debe permitir abandonar suelo ruso”, completó el legendario cantante.

A Barbra Streisand, la noticia de la invasión de Rusia en Ucrania la tocó de cerca. “Mis abuelos paternos emigraron de Ucrania y mi corazón se rompe por la gente valiente que lucha contra esta invasión rusa. La propaganda de Putin sobre la “desnazificación” como justificación es una de las grandes mentiras de este siglo”.