Michel Noher habló del "levante" en las redes

En abril de este año, Celeste Cid confirmó su separación de Michel Noher a poco de nacer Antón.





"Nunca me caractericé por hablar de temas personales antes que temas de laburo, y sigo en esa línea que es la que me representa. Lo que puedo decir es que nos queremos mucho con Michel, formamos una familia y eso es para siempre. Eso está intacto. Que es lo importante", confirmó la actriz en ese momento.





Ahora el hijo de Jean Pierre Noher habló en el ciclo radial "Modo sábado" sobre los comentarios que recibe de las mujeres en las redes sociales y señaló sobre este tema.





"Instagram es para eso. Yo soy medio queso con el Instagram, no termino de encontrarle la onda. Me gusta sacar fotos, sobre todo artísticas, y me parece genial para comunicar lo que estoy haciendo, promocionando la obra. Me parece que es una posibilidad piola para comunicar", dijo Michel.





En tiempos de redes, los famosos no pueden esquivar los comentarios y elogios de terceros. En realidad sí podrían hacerlo: cerrando las cuentas, pero...