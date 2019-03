Michael Fox reveló nuevos problemas de salud en su lucha contra el Parkinson

Michael J. Fox comenzó a lidiar con un nuevo conjunto de problemas de salud graves, relacionados con su enfermedad de Parkinson, lo que provocó que se cayera con frecuencia, e incluso que requiriera una cirugía de la columna vertebral.

El actor de 57 años habló sobre sus recientes problemas y mucho más en una entrevista con The New York Times Magazine publicada el viernes.

La estrella de Volver al Futuro fue diagnosticado con Parkinson en 1991, pero no lo hizo público hasta 1998. Siguió actuando en una gran cantidad de películas y programas de televisión mientras se enfrentaba a la enfermedad. También se convirtió en uno de los defensores más vocales para encontrar una cura para la enfermedad, ayudando a recaudar US$ 800 millones hasta la fecha.

Pero en los últimos tiempos, la salud de Fox ha empeorado, dijo a The Times.

"Estaba teniendo este problema recurrente con mi médula espinal", dijo Fox. "Luego, de repente, empecé a caer, mucho. Se estaba volviendo ridículo. Estaba tratando de analizar lo que era el Parkinson y qué era lo espinal. Pero llegó al punto en el que probablemente era necesario operarme. Así que me operaron y recibí una intensa terapia física. Lo hice todo", señaló.

"En agosto pasado, se suponía que tenía que ir a trabajar. Me desperté, caminé a la cocina para desayunar, pero me caí, y me fracturé el brazo. Acabé recibiendo 19 pinos y una placa".

Aún así, el actor cree en una cura y seguirá haciendo todo lo posible para ayudar a su fundación en el descubrimiento de una cura para ese mal.