Michael Bublé y otro polémico gesto hacia Luisana Lopilato en un vivo

Hace unos días todas las miradas se posaron en Michael Bublé luego de que el cantante, en un video que había realizado para Instagram junto con su esposa Luisana Lopilato, la tomara bruscamente del brazo. De inmediato ella y toda su familia salieron a defenderlo.

Sin embargo, las cosas no terminaron allí y en el vivo que la actriz y su marido realizaron desde Canadá el miércoles pasado, él volvió a tener una actitud cuestionable hacia ella, al tomarla del brazo nuevamente. De inmediato, sus seguidores lo marcaron en las redes sociales y expresaron su preocupación por la actriz de Casados con hijos.

En este nuevo video, al igual que el primero, mientras ella habla con una sonrisa, él pone cara serie y tira de su ropa y de su brazo, hecho que de inmediato los fanáticos de ella alertaron. Tras esta nueva aparición en sus redes y luego de la repercusión, ninguno de los protagonistas se refirió al tema.

Fue hace apenas más de diez días cuando por primera vez los seguidores de la pareja vieron una actitud reprochable de él hacia ella y decidieron exponerlo. En aquel vivo ambos saludan al mismo tiempo y él la mira fijo y la codea, para luego tomarla del brazo y continuar como si nada hubiera pasado: “Hola chicos, soy Miguel Burbuja”.

“Bublé ejerce violencia machista de manera física y emocional”, “re violento!”, “Luisana salí de ahí”, “siempre le habla de forma prepotente”, “quedé indignada con este trato”, fueron algunos de los comentarios que los fanáticos de la ex Rebelde Way realizaron en Twitter, convirtiendo a “Luisana” en trending topic.

Días más tarde la pareja volvió a realizar un vivo en Instagram y ella se refirió a las acusaciones de violencia que pesaban sobre el canadiense: : “Todos los días salimos con mi marido a hacer vivos para llevarles un poco de alegría, entretenimiento y añoranzas y tenemos que soportar, escuchar y ver lo que publican personas malintencionadas que salen a hablar cualquier cosa y sin conocer nada de nuestra familia”.

“Necesito hablarle a mi gente antes de empezar -comenzó con su breve monólogo Luisana-. Quiero decirles a todos, porque veo que ya hay un montón de gente conectada, que leí sus mensajes el fin de semana y que estoy totalmente agradecida, gracias por preocuparse. Es muy importante que estemos atentos a estas cuestiones que se mencionaron, que por suerte yo no sufro”.

En ese sentido, continuó: “Es importante estar atentos para poder ayudar a las mujeres que sí la están pasando mal. Me puso contenta ver el nivel de concientización que tienen mis seguidores con este tema. Estoy orgullosa de ser argentina y sus mensajes me demuestran una vez más todo el amor que me tienen, que nos tienen. Así que gracias, pero esto no es mi caso”.

Luego, la actriz dio el tema por concluido y junto con Bublé continuaron con la temática original que tenían preparada para el video: mostrar la receta familiar de ñoquis.

Esta semana la pareja hizo nuevamente un vivo, pero eta vez incluyeron a la pequeña Vida, su hija más chica, que en julio cumplirá dos años. “Pueden escuchar a nuestra hija bebé”, explicó entonces Luisana. Y, mientras la niña se acercaba, Michael se dirigió a ella en un trabajoso castellano: “Hola mi amor! Cuidado con eso que es peligroso, señorita. ¿Quieres decirle ‘Hola’ a mis amigos?”. Más tarde, el cantante alzó en brazos a la pequeña y entonaron juntos un tema.