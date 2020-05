Michael Bublé, conmovido con la historia de un bebé trasplantado

El artista canadiense se mostró al borde de las lágrimas por un mensaje de los padres de un bebé que atravesó por una situación similar a la de su hijo Noah.

Michael Bublé y Luisana Lopilato se dedicaron a entretener a sus seguidores en este aislamiento social preventivo a través de los vivos de Instagram, en donde cocinaban, hacían rutinas de ejercicios, o simplemente hablaban con los fans y en las últimas transmisiones sus hijos fueron partícipes también.

Si bien la pareja anunció que ya no podrán hacer más las transmisiones en vivo, en la última aparición, Bublé leyó una carta que le habían enviado antes de leerla le dijo a Luisana “Esto es increíble, no te lo había contado”, Y agregó: “La mamá Becky y el papá Daniel pasaron 181 días en el hospital porque su bebé llamado James tuvo un trasplante de hígado y recién volvieron a su casa. Déjenme decirles algo, Luisana y yo entendemos mejor que nadie lo que es eso”.

“Entendemos lo que se siente finalmente poder volver a casa y poder celebrar con su familia después de todo el miedo, la incertidumbre y todas esas cosas. Estamos muy felices por ustedes y quería decirlo”, continuó cuando la emoción lo invadió y casi no pudo seguir hablando.

El cantante pidió disculpas por sentirse abrumado ya que empatizó tanto con la historia de James que le tocó el corazón. “Perdón por eso (por quebrarse), algo malo pasa conmigo. Nunca me viste así, Luisana. Ya no tengo más control sobre mis sentimientos y me avergüenzo aunque no debería avergonzarme” aseguró.

(Fuente: Gente)