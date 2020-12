Micaela Tinelli se cansó de algunas críticas y respondió

Lo cierto es que tras este anuncio, la empresaria de moda grabó un video ante algunos comentarios que recibió, acusándola de ser ayudada por su padre, Marcelo Tinelli, para esos pasos en su estilo de vida.

"Borré y bloqueé a mucha gente que pone esos comentarios de mier... de total paga todo papi", comenzó indignada.

"A mí no me molesta, ustedes piensen lo que quieran, pero les cuento que tengo Ginebra, mi marca, y tengo locales y trabajo con un montón de empleados", añadió.

Y cerró tajante: "Tengo mi propio trabajo, laburo, y mi novio también. Gente de mier.. tómenselas. Es increíble como no avanzamos. Los borro porque no me gusta tener negatividad en mi Instagram".