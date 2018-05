Mica Viciconte y Fabián Cubero se fueron de vacaciones

Mica Viciconte y Fabián Cubero están felices juntos y poco les importa lo que se dice de ellos.





La pareja armó las valijas y se tomaron un avión para disfrutar de unas hermosas vacaciones en la Riviera Maya.





Instagram, la mediática y el futbolista compartieron postales del hotel de lujo en el que están, de la pileta y del paradisíaco mar de Playa del Carmen y también de Tulúm. En sus respectivas cuentas de, la mediática y el futbolista compartieron postales del hotel de lujo en el que están, de la pileta y del paradisíaco mar dey también de





Lo que llama la atención es que en ninguna foto los tortolitos aparecen juntos. "Feliz de mis vacaciones. Un poquito de pileee", escribió la panelista de "Incorrectas" junto a algunas de las capturas de su descanso en el Mar Caribe.





Por su parte, el futbolista de Vélez también dejó espiar algunos de los increíbles sitios que visitó: "Disfrutar de un día increíble #PlayaDelCarmen".





Cabe destacar que antes de irse de viaje, tanto Mica como Fabián contaban detalles del viaje en diálogo con PrimiciasYa.com. "Con Fabián nos llevamos muy bien, no convivimos aunque nos quedamos bastante en nuestras respectivas casas, más él en la mía que yo en la de él. Tratamos de no escuchar mucho lo que se habla en los medios de la ex o de temas puntuales, tratamos de disfrutar nuestros momentos. Ahora nos vamos de viaje y en mi caso hace cuatro años casi que no me tomo vacaciones", decía ella.





Y él agregaba: "Hace rato que lo venimos planificando. Nos vamos a Playa del Carmen. Es mi primer viaje que me voy por placer sin las nenas y es una situación rara para mí".

Embed @palladiumhotelgroup @Trsyucatanhotel #Trsyucatanhotel #honoringyourfreedom #allineed Una publicación compartida por Fabian Cubero (@fabiancuberooficial) el 24 de May de 2018 a las 2:52 PDT