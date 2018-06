Mica Viciconte volvió a pegarle a Nicole Neumann

Fabián Cubero había jurado no meterse en la pelea que desde hace meses llevan su actual pareja, Micaela Viciconte, con su ex, Nicole Neumann, pero las chicas continúan, solas y sin ayuda, su guerra personal.

A pesar de todo, la guerra continuó en Intrusos, cuando Daniel Ambrosino le preguntó a Viciconte, si había recibido amenazada de parte de Neumann. "No puedo... Yo tengo un bozal legal, supuestamente", contestó ella.

Luego, el periodista le preguntó a la ex Combate si le había molestado una declaración de Nicole en particular: "es un problema de mujeres, que se arreglen ellas. No me molestó porque yo hablo a puertas cerradas con él y confío en él. Yo puedo solucionar las cosas a mí manera, pero no lo hago porque hay una familia", disparó.

"Mi manera es siendo directa. Si me ponés a una persona acá al lado y le pido que me diga cara a cara lo que me dice, te puedo asegurar que esa persona es cobarde", dijo luego.

"Yo estoy limpia, no escondo nada, no tengo un pasado oscuro. No metería nunca un bozal legal, no me interesa. Me parece una estupidez. Para mí las cosas se arreglan cara a cara. Y yo también me pregunto por qué no hay un encuentro cara a cara con Nicole", concluyó Micaela. ¡Tremendo!

