Mica Viciconte reveló que es lo que más le gusta de Cubero

Micaela Viciconte y Fabián Cubero están pasando por un gran momento de su relación y suelen mostrarse en público juntos en sus tiempos libres.

En una entrevista radial con el ciclo "El show del espectáculo" no dudó en la respuesta cuándo le preguntaron qué es lo que más le excita de su pareja.

"A mí me gusta mucho el hombre tatuado. Me gustan sus brazos tatuados, podría ser que eso sea lo que más me calienta de él", confesó la rubia.

Cabe señalar que el futbolista tiene varios tatuajes en su cuerpo, muchos de ellos se los hizo en el último tiempo cuando se separó de su ex mujer, <b>Nicole Neumann</b>.





Ya saben chicos, si quieren conquistar a Mica... ¡A tatuarse!