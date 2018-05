Mica Viciconte podría estar en el "Bailando", pero sin Cubero

El 2017 fue un año complejo para Marcelo Tinelli y el Bailando, que fue sacudido por los escándalos económicos y judiciales de la productora Ideas del Sur.





Sin embargo, durante el último programa, el conductor anunció que habrá una edición 2018. "El 9 de abril volvemos", había asegurado pero la fecha pasó y el estreno se demoró para "fines de mayo o junio".





Pero ahora todo cambió y la fecha ya estaría cerrada. El "Bailando 2018" regresaría a la pantalla del Trece el 2 de julio.





Por lo pronto, se está definiendo la lista de participantes para esta nueva edición. Y una de las primeras confirmadas es Mica Viciconte, quien la semana pasada debutó en la pantalla de América como panelista de Moria Casán en "Incorrectas".





Sobre cómo es trabajar con la diva, la rubia señaló en diálogo con PrimiciasYa.com: "La pase increíble, Moria es súper generosa. Se me está yendo un poco el miedo de trabajar con ella... Ella es Moria y te trata de igual a igual. Es muy buena compañera y de a poco voy aprendiendo. Hay un gran equipo y cada uno con el tiempo irá encontrando su espacio".





"Ahora me tomo unas vacaciones con Fabián (Cubero), nos vamos a Playa del Carmen y Tulúm. En dos semanas volveré", agregó Mica durante la presentación que se hizo el viernes por la noche de la nueva campaña para la peluquería Valier, ubicada en Las Cañitas.





Con respecto a su participación en el "Bailando 2018", indicó: "Tuve una charla y hay que cerrar lo último. Ya está todo encaminado, será en la primera o segunda semana de julio". También se supo que Cubero fue convocado para bailar con ella, pero el futbolista no aceptó: "Al Bailando no iría, es mucha exposición. No podría estar ahí", manifestó él también en diálogo con este portal.





