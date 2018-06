Mica Viciconte, furiosa contra Nicole Neumann: "Que no me canse"

La guerra entre Mica Viciconte y Nicole Neumann siempre tiene capítulos para sumar. Este martes, la actual pareja de Fabián Cubero destrozó a la modelo luego de ver una nota en que la mencionaba de manera

"Estoy tranquila y esperando el momento necesario. Hoy lo cuido a mi pareja y quizás por eso no me descargo, ni digo lo que pienso o lo que pasa... pero que no me canse", arrancó Micaela.

"Una persona que está en el medio, en un punto, le gusta la cámara. Todos los que estamos acá trabajamos y nos gusta lo que hacemos. Entonces, si yo hablo acá es porque es mi trabajo, como ella habla, como todos hablamos", continuó.

Luego, cuando Carolina Losada le preguntó a Mica si sentía que Nicole la estaba "buscando", la rubia se mostró preparada para la batalla: "Espero que no. Estoy tranquila. Me parece que hay un límite...".

"Trato de cuidar mi relación, que fue lo que hice porque estuve cuatro meses encerrada y, cuando estuve segura me mostré. Para mí, esa es una forma de cuidar de cuidar una relación, cada uno tiene su manera de mostrarla. Entonces no me vengan a decir que yo utilizo la cámara cuando vos estás con 20 relaciones y te estás mostrando en cámara es porque querés que te siga. No me cansen más porque hasta acá llegué. Todo bien, pero no me busquen. Hay límites", dijo más tarde.

"Sólo hay que entender que cuando una fruta cae del árbol y madura, sale una nueva. Entonces hay que entender las generaciones nuevas y respetar el trabajo de cada una", concluyó.

