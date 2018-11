Mica Viciconte chocó a un motociclista y quedó imputada

Mica Viciconte tuvo un lunes negro. En El Diario de Mariana, informaron que la novia de Fabián Cubero protagonizó un serio accidente automovilístico mientras la rubia conducía por el barrio de Chacarita y atropelló una moto.

"Él fue atendido por el SAME. Tiene traumatismos y su vida está fuera de peligro. La propia Mica llamó a 911. Ella queda imputada por no mantener la distancia reglamentaria con el motociclista. Es automático. Ella estaba saliendo del ensayo. El chico tiene una herida en el tobillo. Mica llamó a las 13.50 a la policía. Le hicieron el examen de alcoholemia y dio negativo", explicaron en El Diario de Mariana.

Tras el susto, la participante del Bailando contó lo sucedido en diálogo con Pamela a la Tarde: "Estoy en la comisaria. Choqué con una moto, no la vi, él no me vio. Él está bien pero se lastimó un poco el tobillo. Nada grave. Ahora estoy acá en la comisaría, me tienen que hacer alcoholemia, todo eso, y me secuestraron el auto".

Mirá!

Embed

Embed