"Mi militancia combativa es cantar y grabar discos"

Desde hace años, Andrés Calamaro sólo da notas a través de email (al menos en Argentina). Esto es una limitación para el periodista, que no puede repreguntar ni medir el pulso de la charla, pero uno lo deja pasar porque sabe que hay altas probabilidades de que sea un placer leer las respuestas de AC. Calamaro escribe mejor que varios periodistas y/o autoproclamados escritores. No escribe como un letrista. Ese es otro registro. Escribe como un músico que tiene un background cultural afilado y décadas de vivencias intensas, una combinación de la que pueden presumir poquísimos (casi nadie).

Cualquier excusa es buena para un intercambio virtual con El Salmón, aunque esta vez el motivo es muy puntual. Calamaro acaba de regresar con un flamante disco, "Cargar la suerte", el primero con canciones nuevas desde "Bohemio" (2013). El título es una expresión propia de la tauromaquia, que se traduce como "poner el cuerpo y asumir riesgos". El álbum se grabó en Los Angeles con el productor Gustavo Borner (que ganó 15 Grammys y trabajó con artistas como Plácido Domingo y Phil Collins), el pianista Germán Wiedemer (gran coequiper musical de Andrés) y un combo de 11 sesionistas que incluyó al batero Aaron Sterling y a los guitarristas Rich Hinman y Mark Goldenberg. El resultado es un disco de costura hi fi, contundente y preciso, que algunos comparan en sus formas con el exitoso "Alta suciedad" (1997). Hay un estimulante regreso a las guitarras, canciones que seguramente resonarán por años y letras que hablan de despedidas, declaraciones de principios, ternura y confesiones varias.

El autor de "Crímenes perfectos" y "Paloma" contestó a Diario UNO sobre la génesis de "Cargar la suerte", la música como obsesión, las épocas de excesos, el estado actual del rock y la crisis del país. Sus múltiples paréntesis, comillas y puntos suspensivos fueron respetados.





—"Cargar la suerte" se grabó en Los Angeles con un equipo de lujo, sonido hi fi y mucho pedal steel. ¿Lo craneaste así desde un principio?

—Los demos estaban bien presentados, demos con buen sonido y guitarras de Martín Pomares. Tampoco grabamos las maquetas con músicos en un estudio. Fuimos, eso si, con los arreglos bien escritos para los bronces y las cuerdas, pero la interpretación de los músicos fue propia y personal. Cada uno ofrece un "credo musical" y nosotros estamos encantados con eso. Grabamos el pedal steel porque estaba Rich (Hinman), que es un especialista. El disco "previo" lo presentamos con Germán (Wiedemer) y llegamos a Los Angeles como soldados al servicio de la grabación de Gustavo (Borner). A principios de año tenía nada más que letras. Con Germán terminamos las canciones en versiones "provisionales" que inspiraron a Gustavo, y él después organizó esta grabación espléndida en pocos meses...





—¿Qué discos, películas, libros o recuerdos fueron influencia en la composición?

—Hay que preguntarle eso a Germán. Sinceramente no sé que música escucha Germán cuando no está tocando el piano. A mí me había gustado el disco póstumo de Gregg Allman, grabado en Nashville... Tampoco voy a volcar toda la música que escucho en mi propio disco, no tengo la habilidad de escuchar discos para replicar ideas, lo que se conoce como el "método británico". Algunos episodios llaman mi atención y me disparan textos que no siempre terminan siendo canciones en un disco: el Antiguo Testamento (es como mirar durante horas una foto vieja de Marruecos), el uso indiscriminado de anfetaminas sintéticas en la Segunda Guerra Mundial... También escribo letras influido por la música en las palabras, la métrica. Son canciones con "cadencia incorporada" que dan forma a los versos y las sílabas. Escribí rancheras que no grabamos como rancheras, y alguna milonga criolla que no grabamos como milonga. No trabajo con influencias porque me falta voluntad. Realmente me gustaría grabar discos que suenen como los discos que escucho. Pero son cincuenta discos posibles y algunos están fuera de mis posibles alcances.





—Hay temas como "Falso LV" y "Adán rechaza" que confirman tu ADN rockero. ¿Alguna vez pensaste hacer un disco solista sólo en ese sentido, con guitarras bien al frente y letras críticas en un tono burlón?

—Podría hacerte una lista de los discos que me gustaría grabar y sería una guía telefónica. Claro que pensé en discos más pesados, minimalistas, "brutalistas", de fusión colombiana, de salsa dura... Mi radar musical al rojo vivo! Escucho mucha música y casi todos los discos tienen algo interesante de lo que me gustaría poder "apropiarme". No sé si corresponde pensar en voz alta en todos los artistas que me resultan envidiables y ejemplares. Casi siempre intento grabar buenos discos "de Calamaro" (!!), pero hice otras cosas como los dos mil mash up en Soundcloud o "El Salmón". Me siento más cerca de Sun Ra que de Tom Petty... Tengo muchos discos en mente... Escucho música todo el día y de noche escucho música también. Sólo interrumpo esta liturgia cuando ensayamos o grabamos.





—En "Diego Armando Canciones" decís que estás "harto de pagar peaje" y pedís "más respeto". Sin embargo sos uno de los músicos con mejores críticas del país, y muchos periodistas te adoran. ¿Las líneas de esa canción apuntan a un sector en particular?

—Internet, ese cerebro colectivo... La costumbre de opinarlo todo, de contar lo que estamos comiendo, de compartir fotos del asado. Un "tic nervioso" digital es pronunciarse en desacuerdo con algo para subrayar una cierta autoestima o demostrar carácter. Y criticarme, en algunos círculos, es demostración de cierto status de oyente exigente. Ya es normal leer a alguien diciendo que "odia" a algún músico o intérprete. Tanto entre eruditos como entre espontáneos prefiero evitar agrias discusiones. Evitar el mal humor es una forma de acceder a una felicidad posible.