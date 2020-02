La metida de pata de Yanina Latorre con Luli Salazar

Yanina Latorre vs. Luciana Salazar

Yanina Latorre está pendiente de Luciana Salazar. La quiere desenmascarar con sus chismes políticos pero ayer se quedó con las ganas tras un terrible pifie en la red social Twitter.

Todo empezó por un mensaje que subió la modelo el viernes pasado: “Marcó del Pont cada vez más aislada. Perdió el apoyo de los funcionarios macristas, que embistieron contra CFK. ¿El alegato del miércoles fue la gota que rebalsó el vaso? ¿Será Guillermo Mitchel su reemplazante?”.

Más tarde apareció un posteo del periodista Antonio Llorente que publicó exactamente lo mismo que Luli. Al notarlo, Yanina Latorre publicó un mensaje, con una fuerte declaración: “Quiero la explicación de @lulipop07! ¿No era que nadie se lo escribía? Que lo reconozca! Cobra por esto”.

Luciana, rápida, la arrinconó: "Yani sos rápida para algunas cosas, pero para otras no. Que me copien porque mis tweets tienen alta info. no es culpa mía. Mirá los horarios de los tweets y te darás cuenta. Besito”.

(Fuente: Primicias YA)