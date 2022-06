Metallica hizo temblar a 60 mil personas en el país

“Whiplash”, de Kill ‘Em All, y “Ride The Lighting”, del disco homónimo, son los temas elegidos para comenzar la velada y estalle el pogo a lo largo y ancho del campo. ”Mirá, mirá, la familia de Metallica, Buenos Aires”, dice en perfecto español el cantante y guitarrista James Hetfield, casi un argentino, para darle arranque a “Fuel” y llamaradas enormes se disparan desde el escenario y el medio del estadio.

Si bien esta sigue siendo la gira “WorldWire”, que también los trajo al país en 2017, el setlist refleja más el 40 aniversario de los de San Francisco. Y para graficar el paso del tiempo, al comienzo y durante “Seek & Destroy” las pantallas mostraron una entrada del 8 de mayo de 1993 en Vélez, su segundo recital en el país, que emocionó a los más veteranos que tuvieron el privilegio de presenciarlo.

Pegado le siguió “Holier Than Thou”, una perla thrashera del Álbum Negro y luego “One”, que con tanta pirotecnia se convierte en un espectáculo en sí misma. La fresca noche porteña del sábado no podía sobrellevarse sólo con el calor del público por eso antes que Lars Ulrich haga tronar su batería con “Sad But True”, Hetfield calentó la garganta tomándose un mate y brindó para el delirio local. Promediando el show suenan, “Moth into Flame” donde se lucen los punteos de la guitarra de Kirk Hammett, “The Unforgiven” con la clásica guitarra acústica de James y “For Whom The Bell Tolls”, con la aplanadora intro del bajo distorsionado de Robert Trujillo.

Cerrando esta sección de la velada, los favoritos “Creeping Death” y “Master of Puppets” hicieron explotar, sacudir y temblar de metal todo Palermo. Metida entre esos dos himnos fue una versión “No Leaf Clover”, gema del disco S&M, que hizo que no se notara la falta de la sinfónica de la original.

Los bises arrancaron con una bandera Argentina en las pantallas con Metallica escrito en el medio, con los primeros acordes de “Spit Out The Bone”, último track de Hardwire... To Self-Destruck, la mejor composición de la banda desde el Black Album. El oscuro pero tranquilo “Nothing Else Matters” fue la calma que precedió el inagotable e interminable huracán pesado llamado “Enter Sandman” que coronó una fecha inolvidable. Durante las despedidas y agradecimientos de la banda, como cereza en el postre, Trujillo cantó “Vamos, vamos Argentina” como un hincha más, mientras que el Hetfield, Hammett y especialmente Ulrich, prometieron de una pronta nueva visita que esperemos sea por un nuevo disco.

Antes del heavy, también hubo rock

Metallica históricamente le dio posibilidades de abrir sus shows a nuevas y bandas y artistas aunque no sean metaleros. En el marco de esta gira sudamericana Greta Van Fleet son los invitados que acompañan a los gigantes de metal por el continente. En un set más corto que en su presentación en Chile días atrás, los hermanos Jake, Sam y Josh Kiszka y Danny Wagner mostraron lo suyo centrándose en temas de The Battle at Garden’s State, su último disco aunque recibieron aplausos, los temas más festejados fueron “Black Smoke Rising” y “HighwayTune”.

Más temprano, la representación local estuvo a cargo de Marina Fages, que con mucha actitud y sonido grunge/punk se llevó la ovación del público pese una cierta desconfianza inicial. Junto con su banda, Las Epics, repasaron temas de su discografía sobre todo del disco “Dibujo de Rayo”.