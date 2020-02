Mercedes Funes aclaró los rumores de embarazo

Mercedes Funes se casó a fines de 2019 con el periodista Cecilio Flematti tras dos años de amor.

Lo cierto es que hace unas horas la actriz subió una imagen a Instagram que despertó comentarios de un posible embarazo entre sus seguidores.

Ante los comentarios que leía en la publicación, la propia actriz tuvo que salir a aclarar que no está en la dulce espera.

“Nooo, no estoy embarazada. Estoy parada medio chueca solamente. Y yo me creía flaca en esta foto! Ja, ja, ja! No hay caso”, comentó Funes divertida.

La actriz se tomó con humor los comentarios de sus seguidores, que ya especulaban con un posible embarazo. Habrá que esperar por el momento.

Cabe recordar que la actriz interpretó a Alicia Ferreyra, hermana de Torcuato (Benjamín Vicuña) en "ATAV", El Trece.