Los mensajes de los famosos en el Día de la Lealtad

Este sábado 17 de octubre, el peronismo organizó varias actividades para celebrar el Día de la Lealtad. Los festejos incluirán caravanas de vehículos y una movilización virtual cuyo objetivo será respaldar al Gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner en el marco de la pandemia por coronavirus.

Pasadas las siete de la mañana, numerosos integrantes del sindicato de Camioneros se concentraron en la Avenida 9 de julio, organizados por Hugo Moyano para realizar su “caravana de la lealtad”. El encuentro fue a la altura del cruce con Belgrano y se dirigirán desde el Ministerio de Desarrollo Social hasta el Obelisco. Había desde micros partidarios hasta camiones de basura y otras ramas del transporte.

Entre las distintas actividades se realizan la movilización virtual, con vehículos -bajo los cuidados sanitarios para evitar la propagación del coronavirus-, una visita a la isla Martín García encabezada por el Presidente, un acto en la CGT con la cúpula sindical y la marcha “Los Muchachos Peronistas” replicada en cada casa.

Distintos integrantes del ambiente artístico utilizaron sus redes sociales para expresarse en el Día de la Lealtad. “Feliz día, compas (por compañeros). Acá una peroncha compañera dice presente. #DiaDeLaLealtad”, escribió la actriz Florencia Peña, que compartió una foto de ella haciendo con sus dedos el gesto de la V.

Nancy Dupláa, por su parte, celebró eufórica: “#17DeOctubre carajoooo!!!!”, y agregó el emoji del mismo gesto que hizo su colega. En tanto, su marido, Pablo Echarri, también se manifestó y junto a su mensaje, compartió una foto de Alberto Fernández y Cristina Kirchner: "Feliz día, compañerxs queridxs! #17DeOctubre #DiaDeLaLealtadPeronista #AlbertoYCristina.

Diego Maradona fue otra de las figuras que dejaron su mensaje en este 17 de octubre. El Diez escribió un emotivo posteo en sus redes, en el que no solo ratificó su orientación partidaria, sino que también recordó a sus padres y envió su apoyo al presidente Alberto Fernández y sus funcionarios. “Mi viejo fue peronista, mi vieja adoraba a Evita y yo fui, soy y seré siempre peronista. Y esto no debería ser un problema. El problema es la intolerancia que nos plantaron. Por eso, feliz Día de la Lealtad peronista”, escribió en un tramo de la carta el ex futbolista.

Andrea Rincón compartió con sus seguidores de Twitter un video en el que muestra que este sábado decidió usar unas sandalias que llevan la foto de Juan Domingo Perón y Eva Duarte. Jorge Rial también se expresó en sus redes sociales. Compartió un video por los “17 octubres” y más tarde consideró: “Y se largo a llover. Más peruca imposible”.

“Nadie convirtió el sentimiento peronista en arte como lo hizo Leonardo Favio”, escribió la actriz Julieta Ortega y agregó: “Peronismo, poesía y ternura. Feliz día, compañerxs”.

Carolina Papaleo también se expresó a través de su cuenta de Instagram, en donde publicó una imagen con un cartel que indica: “No hay timbre. Grite ‘Viva Perón’'”. Y agregó: “Feliz Día de la Lealtad”.

Mariano Iúdica, por su parte, destacó: “La justicia social, la lealtad al compañero, la movilidad social ascendente. Hijo de inmigrantes que puede estudiar y ser doctor. Y además, lo que los antiperonistas ya exigen en sus vidas laborales: vacaciones pagas, aguinaldo, etc... Por eso soy peronista. #DiaDeLaLealtad”.

“Todo mi apoyo a la gestión de @alferdez. Feliz día a todos los trabajadores!”, indicó la actriz Mercedes Morán en su cuenta de Twitter.

Bajo el hashtag #17DeOctubre, Darío Sztajnszrajber sumó: “La patria es el otro”. Y Diego Brancatelli escribió: Cuando lleven más gente que alguno de estos días, podrán decir que le ganaron la calle al #Peronismo. Los días más felices fueron, son y serán Peronistas! Feliz 17 de Octubre a todo el Pueblo Peronista! La Lealtad no sólo se expresa. Se ejerce. #75Octubres #DiaDeLaLealtad".

Los mensajes de los famosos en el Día de la Lealtad