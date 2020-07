El mensaje de Suar a sus empleados: "Ninguna época ha sido tan complicada como ésta"

Adrián Suar le escribió una carta a los empleados de Pol-Ka por las dificultades económicas que atraviesa la productora durante la cuarentena.

El productor y gerente artístico de El Trece confesó a sus empleados que este es el peor momento que atraviesa la productora desde lo económico pero que hará lo posible por salvarla.

“Vivimos juntos momentos de alegría y también pasamos momentos difíciles. Pero ninguna época ha sido tan complicada e incierta como ésta. En lo personal estoy viviendo este periodo con mucha tristeza y preocupación y entiendo e imagino la angustia en cada uno de ustedes. La intención de estas líneas es: primero, expresarles mis más sinceras disculpas por todo lo que están atravesando y también ponerlos al tanto de los que está ocurriendo en nuestra productora”, comienza la carta que publicó el sitio Teleshow.

Y se remarcó: “Llevamos más de veintiséis años produciendo de manera ininterrumpida. Es la primera vez que Polka atraviesa una situación tan límite como ésta. Sabemos que no somos los únicos. Está a la vista que muchas empresas-como la nuestra-se enfrentan a un cuadro inevitables y en algunos casos, sin salida. Pero lo que quizás algunos no sepan, es que la problemática económica de nuestra productora viene de años atrás. Aquella ‘televisión’ es la que empezamos, la que ofreció 350 horas de aire por año, la que nos posicionó como empresa líder en contenidos nacionales e internacionales, la que nos ubicó como una de las compañías de ficción nacional más importante y una de las pocas productoras con el mayor staff fijo de la región, esa televisión: no existe más”.

“Inevitablemente, esa manera de producir generó parates de grabación entre proyectos, lo que imposibilitaba cubrir los costos fijos. Teníamos una manera de producir que nos llenaba de orgullo pero con una ecuación muy difícil de sostener. Aún así, con ganas, voluntad y mucho esfuerzo económico seguíamos adelante. Buscamos varias alternativas. Una de ellas fue salir a conseguir producciones externas para encontrar un ‘respiro’ y mantener la estructura de la empresa. Una solución a medias, porque este tipo de contratos nunca son una promesa de continuidad segura”, expresa el escrito.

Suar reconoce además que la situación económica de la empresa fue empeorando de a poco y se agudizó con la llegada de la pandemia.

“Nos detuvo por completo y nos inhabilitó a seguir trabajando, precipitó nuestra realidad como empresa. Ahora ya no alcanza con las ganas o con la voluntad. Hace falta mucho más que eso para poder seguir”, explicó el empresario.

“Quiero que sepan que entiendo perfectamente la situación personal de cada uno. Todos sin excepción merecen mis respeto. Se los he demostrado en todos estos años que trabajamos juntos. Hoy Polka está haciendo el mayor esfuerzo para cumplir con sus compromisos. Saben, que a los largo de estos años hemos cumplido. Soy un hacedor, un generador que no se va a quedar quieto. Mucho menos rendirse. Producir es mi vocación, es algo que amo, es más fuerte que yo. Los que me conocen saben bien que es así. Por eso, hoy más que nunca, es mi deber enfrentar esta situación tan difícil y honrar la productora que supimos construir entre todos. Ustedes y yo. Como familia”, finalizó el Chueco.