El mensaje de Juana Viale a Andy Kusnetzoff: “Recuperate pronto así competimos, bebé”

El “enfrentamiento” de los fines de semana entre PH, Podemos Hablar, por Telefe, y los programa de Mirtha Legrand, por El Trece, ya se convirtieron en un clásico de la televisión. Con la diva resguardada en su casa desde que el coronavirus llegó a la Argentina, los protagonistas de este duelo de la pantalla chica hace ya cuatro meses son Andy Kusnetzoff y Juana Viale.

Este fin de semana, por primera vez, se dio un hecho particular. La nieta de Mirtha Legrand no tuvo competencia y el lamentable motivo es conocido: Andy dio positivo por coronavirus. El periodista, por supuesto, está cumpliendo con el aislamiento correspondiente, y Telefe tomó la decisión de no buscarle reemplazo y emitir un compilado con los mejores momentos de su programa.

Sin la presión de la competencia en la otra vereda, el sábado Juana se puso al hombro una nueva emisión de La Noche de Mirtha, que contó con la presencia del vicejefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli; el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens; el músico y compositor Lito Vitale; y el periodista Ceferino Reato.

Como buena competidora que es, Juana no dejó pasar la triste noticia sobre la enfermedad de Andy, y ni bien hizo su ingreso al estudio le dedicó unas sentidas palabras. “Antes de ir a la mesa con mis invitados le quiero mandar un beso muy grande a Andy”, dijo la conductora.

Aunque, luego, con una sonrisa pícara, agregó: “Por su pronta mejora, así vuelve a hacer sus programas y competimos, bebé. Te mando un beso grande y que te recuperes pronto. Y un beso a tu familia, que te debe estar acompañando en este momento”.

Andy anunció el martes pasado en su programa de radio, Perros de la calle, que se había realizado un hisopado y que dio positivo en coronavirus. “Estoy bien pero el sábado, en la misión solidaria, llegué medio baqueteado: estaba con un poco de tos. El domingo seguí con bastante tos; fiebre no tuve nunca. Por precaución el lunes me hice ver y fui a la clínica donde estoy ahora (por el Sanatorio de la Trinidad). Me hice el hisopado y di positivo en el COVID-19”, reveló.

De todas formas aclaró que se siente bien, acompañado por su familia, y anticipó: “Lo podemos ver como algo positivo porque voy a poder donar plasma pronto”.

Apenas se enteró del diagnóstico, el conductor de Telefe tuvo el gesto de llamar uno por uno a los famosos que habían participado de su programa del sábado pasado (que había sido grabado el miércoles anterior): Flor Vigna, Romina Malaspina, Benito Fernández y Christophe Krywonis.

Además de permanecer en aislamiento, como indica el protocolo en este tipo de casos, por haber mantenido contacto estrecho con el conductor, Telefe puso a disposición un laboratorio privado para que fueran testados. De esta manera, todos se sometieron a la prueba de coronavirus -con excepción del chef francés, quien decidió no hacerlo porque no presenta síntomas- y dieron negativo.

A través de un video, Vigna mostró cómo fue el proceso del hisopado al que se sometió. “Duele, pero no es que lloro por el dolor”, detalló la ex participante del Bailando.

Según pudo saber Teleshow, las autoridades de Telefe, en conjunto con KZO, determinaron que PH no regresará al aire hasta que Andy esté recuperado y pueda volver a grabar su clásico programa.