¿Mensaje para Fede Bal? Su exnovia se expresó en las redes sociales

Bianca Iovenitti y Federico Bal se separaron tras iniciar un romance durante el verano.

El propio actor le confirmó el final de la relación a PrimiciasYa.com en exclusiva hace unos días.

"Nos separamos pero todo en buenos términos y sin terceros. Está todo bien, sólo que se desgastó la relación y estábamos desconectados", explicó Bal.

Lo cierto es que la bailarina realizó un profundo posteo en Instagram, ¿dedicado a su ex pareja?





"Y así, riéndome a lo casual, te digo que no dejes que nadie te diga qué hacer y mucho menos cómo ser. Ser uno mismo es lo más real y sincero que puede existir, no importa lo que digan, hablar van a hablar siempre y más quienes no te conocen. Lo importante es que seas feliz con lo que sos. Y yo hoy soy tan feliz y estoy agradecida. Disfruten que para eso estamos", describió la rubia.