Maxi López tuvo un emotivo reencuentro con sus hijos

El fin de semana, Maxi López se reencontró con su hijos después de varios meses. El futbolista pudo compartir el fin de semana lindos momentos con Valentino (10), Constantino (8) y Benedicto (7).





Recordemos que cuando Maxi estuvo hace poco en el país, sorprendió a todos al referirse como nunca al conflicto con su exmujer, Wanda Nara, a quien acusó de impedir el contacto con los pequeños.





"En el último año vi a mis hijos dos veces. Traté mil veces hablar con Wanda pero lo que pasa es que varias veces temas privados terminaban expuestos y se cortó el diálogo. No me da espacio para tratar de charlar los temas de los chicos. Yo lucho día a día para tratar de estar presente porque me estoy perdiendo momentos de mis hijos que nunca recuperé. Ni siquiera puedo hablar por WhatsApp porque Wanda y Mauro me tienen bloqueado", indicaba Maxi en su paso por "PH".





Luego, Wanda le respondió a través de las redes: "Las mentiras, difamaciones o ataques los denuncio en la Justicia, que puede ser lenta pero se puso siempre a mi favor. Por eso, sé que siempre llega. No tengo tiempo para engancharme en nada, ya que ocupo mi vida de trabajo y cuidando de mi mayor prioridad: ¡mis 5 hijos!".













Hace unos días, Maxi viajó a Europa para incorporarse al equipo italiano Crotone para estar más cerca de los tres nenes y el último fin de semana finalmente compartió fotos y videos con sus hijos.





"Tarde de fútbol con ellos", escribió López junto a un video de Valentino jugando en la cancha. Luego, subió una foto con él y señaló: "Hoy mi corazón se llenó nuevamente".





También compartió dos videos de la cena que tuvo con los chicos, en los que se lo ven a los cuatro abrazados: "Los mimos los queremos todos después de tanto tiempo".