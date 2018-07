Maxi López publicó una reflexión junto a las fotos de sus hijos

Maxi López ha utilizado algunas veces su cuenta de Instagram para expresar su dolor y bronca por el poco contacto que tiene con sus hijos Valentino (9), Constantino (7) y Benedicto (6) debido a la mala relación que mantiene con su exmujer, Wanda Nara.

Pero en esta oportunidad, Maxi eligió publicar imágenes de sus niños entrenando con la camiseta del Inter, equipo del que Mauro Icardi es figura indiscutida.

A corazón abierto, López escribió junto a las fotos: "No importa qué camiseta, no importa qué colores y no importa dónde estén. Lo más hermoso es verlos crecer y con la pasión que afrontan esta nueva etapa en sus vidas. La misma pasión que yo heredé de mi viejo, que lamentablemente ustedes no pudieron conocer, pero que hoy los mira desde arriba orgulloso como lo estoy yo de mis 3 angelitos #sueños #pasion #futbol #mispekes #amor #orgullodepadre".

Wanda llegó en las últimas horas al país junto a sus hijas Francesca (3) e Isabella (1 año y 7 meses); y explicó por qué sus hijos varones no estaban con ella en el país: "Mis varones hacen un campus de fútbol en el Inter así que se quedaron concentrados", por lo que las fotos que publicó Maxi son de dicha concentración.