Maxi López, emocionado por el cumpleaños de Valentino

"Son esas decisiones que te cambian la vida y de las que traen consecuencias pero despues de 1 hora estaba en el boarding de Sheremetyevo esperando mi vuelo. No te podes imaginar todas las cosas que me pasaron por la cabeza en esas 18 horas de vuelo pero bueno al final, llego a Ezeiza y me recibe un calor hermoso de 25 grados y tu tio @jonilopez18 que me espera con el coche ya encendido listo para salir. Emprendemos el viaje hacia casa y siento que mi hermano me habla de todo menos de lo que yo queria escuchar ., ( tu madre me habia dicho que me esperaban en casa con mi familia para tener el reencuentro antes de ir al sanatorio) despues de 30 minutos de viaje me doy cuenta que el camino era otro y ahi me enoje y le pregunte , donde me estas llevando ??? Quiero ir a ver a mi hijo ., En ese momento me confiesa entre sonrisas y nervios de que estabas a punto de salir y que tu madre ya estaba en la sala de parto , que si hubiera llegado el vuelo con 30 minutos de retraso me hubiera perdido todo", siguió con su recuerdo Maxi.

Y amplió: "Llego al hospital y entro corriendo, me cambio en 1 segundo y a traves de un vidrio veo a tu abuela Mary que ya te estaba esperando ahi. Entro a la sala de parto y despues de 5 minutos entendi que me habias cambiado la vida. Que fueron los 10.000km mas largos de mi vida pero que todo habia valido la pena".

"Esa noche del 2009 de hace 12 anos atras me regalaste el privilegio de ser padre. Feliz cumple all mio Valentino , hoy lejos , pero siempre cerca con todo mi corazon. Te amo, Papá #HBD #birthdayboy #valentino", finalizó movilizado