Maxi Guerra: "Hace casi 100 días que no veo a mis hijas; es un gobierno totalitario"

Después de su cataratas de tweets contra el gobierno por la restitución de la jubilación vitalicia a Amado Boudou, Maximiliano Guerra salió al cruce del endurecimiento de la cuarentena.

Ayer, después del anuncio de Alberto Fernández, Horario Rodríguez Larreta y Axel Kicillof, el reconocido bailarín y coreógrafo habló en "Terapia de Noticias" por La Nación +.

Allí reconoció que hace como 100 días que no ve a sus hijas, Azul y Zoe, fruto del amor con Patricia Baca Urquiza, de quien se separó en 2018.

"Hace casi 100 días que no veo a mis hijas, y no porque no sea capaz de subirme a un taxi e ir a visitarlas, sino por el peligro que puede ser. Quizás tengo el virus y no me doy cuenta, por ser asintomático, y se los llevo a la casa. Además, la madre podría ser paciente de riesgo", enfatizó.

Y agregó: "Nos tenemos que cuidar y ser responsables. Lo que pasa es que a mí no me tiene que cuidar el Presidente, me tiene que decir qué hacer y me tengo que cuidar yo".

Maximiliano afirmó que este es un gobierno totalitario: "Con el discurso te quieren convencer de que están haciendo todo bien y hace 100 días que estamos en cuarentena. Te quieren hacer pensar como ellos".

Y añadió: "Nos tiene guardados para que no funcione el Senado y, si funciona, les apagan los micrófonos; si funciona Diputados, a Fernando Iglesias no lo dejan hacer la pregunta que quiere hacer porque están avasallando".

"Si bien sabemos que los teatros y los cines van a ser las últimas cosas que se abran, tenemos que tener en cuenta que nosotros somos como deportistas de alto rendimiento, y ese entrenamiento hay que hacerlo en espacios que correspondan", señaló.

Además, Guerra resaltó la falta de protocolos que hay en la danza, una actividad donde el acercamiento físico es fundamental; y añadió: "En los profesionales se pierde preparación física y en los alumnos se pierde tiempo de enseñanza".