Mauro Icardi y su hermana se cruzaron en las redes sociales

Desde hace varias semanas, Ivana Icardi viene dedicándole lapidarios mensajes en Twitter e Instagram a su cuñada, Wanda Nara, a quien acusa, entre muchas cosas, de separar al futbolista de su familia.





"La plata me la paso por el f..... quiero a mi hermano de vuelta, ya sabes, asaditos, cartas, risas, sobrinas todo eso que se disfruta con lxs hermanxs!!!", le contestó la ex "Gran Hermano" a un seguidor en Twitter.





Este mensaje enfureció a Mauro quien, por primera vez, decidió responderle a su hermana por las redes sociales. "Como esto no va a pasar, preocupate en ocupar tu tiempo qué desperdicias en tw con pavadas en TRABAJAR!!!", comenzó enojado el futbolista.

Y siguió: "Ya que tus intenciones no van a conseguir ningún beneficio. Acordate de ver a tus otros 6 hermanos también, ya que nunca pediste por ellos en tw. Chauu!!".





Obviamente Ivana recogió el guante y no se quedó callada. "No me hace falta pedir por ellos porque a cualquiera de los que le hable me responden al teléfono. NO TIENEN UNA VÍBORA ATRÁS que les hace macumbas, y se ve que hace magia también para que se parezcan a ella. Dejá de ser tan tonto y abrí los ojos! Volvé a ser el de antes", respondió.