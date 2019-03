Martita y Felipe recordaron a Ricardo Fort

Este jueves, a más de cinco años de la muerte de Ricardo Fort, Martita y Felipe hablaron ante las cámaras sobre su padre, fallecido el 25 de noviembre de 2013.





En el programa Cortá por Lozano, los chicos hablaron cómo es vivir sin su excéntrico padre.





"Encima de que no teníamos mamá, crecer sin un papá es más complicado", arrancó Felipe. Y agregó: "No tener una mamá fue más fácil, porque directamente desde que nacimos no tuvimos mamá".





"Gustavo (Martínez) sería como nuestra mamá", acotó Marta. "Nos cuida", aclaró Felipe.





"Hay veces que Gustavo me dice: 'Marta, sos muy honesta'", reveló la chica. "Muchos dicen que Martu tiene más cosas de papá", acotó su hermano. "Felipe es intenso y se enoja por cualquier cosa. Yo soy muy fría. Igual con la gente que no conozco trato de no ser tan forra. No me gusta que me abracen", se sinceró Martita.





"Nos gusta la música y escuchamos lo mismo. Él escucha más trap, pero yo más Michel Jackson", contaron luego.





Más tarde, hablaron sobre su rutina diario. "Nos levantamos temprano para ir al colegio y cuando volvemos vemos Netflix, somos chicos normales. No vamos a ningún lado en especial. A veces vamos a comer con amigos", dijeron. "La gente nos reconoce, pero no me gusta cuando estoy con amigas. Si me saludan, saludo. No me gusta sentirme observada", reveló Marta Fort.





Luego, los hermanos recordaron un extraño episodio en el que soñaron con su padre: "El sueño era que estábamos en la habitación de Martu acostados, y papá estaba enfrente nuestro con la rodilla operada. Entonces, nos despertamos, nos contamos el sueño, y fue el mismo", exclamó el niño. "Eso fue muy raro", concluyó su hermana.

El extraño sueño de los chicos con su padre:

