Martín Seefeld: "Aprendí a convivir con el dolor"

"Aprendí mucho de las pérdidas, perdí a mi mejor amigo en la AMIA y a pesar de que todavía no se haya hecho Justicia y a no tenerlo más, aprendí a salir para adelante, seguir peleando y entender la vida sin el otro", recordó el actor en el ciclo "PH, Podemos Hablar".

"Aprender a convivir con el dolor que no es poco. Era mi mejor amigo. Habíamos visto la final del 94 antes", agregó.

Y recordó de la última noche que vivió con su amigo: "Me invitó a ver el partido final solos. Me agarró un beso en la mejilla largo, que a mí me incomodó. Y a la mañana siguiente murió él con el hermano cuando fueron a hacer trámites a la AMIA. Después con el tiempo entendí que se había despedido con ese beso".

"Yo a la hora me fui a la AMIA y me quedé los siete días ahí. Lo encontramos el último día, un rato antes de que termine la búsqueda. El papá me pidió que lo reconozca yo", cerró Seefeld.





Primcias YA