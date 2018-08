¿Martín Palermo le regaló un auto a Nazarena Vélez?

Embed



No te voy a contestar cuánto duré con Palermo. Si no lo conté en su momento, no corresponde. Te puedo asegurar que nunca salí con un tipo casado o en pareja. En ese momento estaba separado. No quiero hablar del caso Palermo porque no hablé nunca, porque parece que me estoy colgando. El vivía en La Plata, conocí su casa y la de sus padres. Lo conocí porque soy de Boca", había dicho en "Desayuno Americano" en ese entonces.Ahora, Vélez confesó otro dato picante de esa relación secreta: que uno de los obsequios que le había hecho el deportista era un auto de alta gama.En su paso por "Los especialistas del show", Marcelo Polino la acorraló hasta que finalmente lo dijo."Una tarde me llama la señora Nazarena Vélez porque un jugador muy importante, en ese momento un mega jugador, era el top de la Argentina, le había mandado de regalo un auto de alta gama. Le dije: 'Qué bueno te felicito'. Y ella me dijo: 'No, se lo voy a devolver. Qué se piensa. Todo lo que yo tengo me lo tengo que ganar yo'", recordó el conductor.Frente a este relato, Vélez dio pistas de quién podía ser: "Es un barrio". Y Polino remató: "Martín".