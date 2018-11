Martín Ciccioli se enojó por la viralización de sus videos hot

enojo martin ciccioli (1).jpg



Por su parte, Benegas no se quedó callado y le contestó: "Listo. Ya me autodenuncié por tuitear un video anteriormente ultraviralizado. Veremos que determina la Justicia".



Luego, otro usuario lo acusó de "acosador", "cag..." y "violín". Por eso, Ciccioli expresó: "Me autodenuncie en la Justicia Penal. Entregué mis redes sociales y celulares, falta que la otra parte presente. Todo en manos de la Justicia. El único acoso que quiero es con Boca en Libertadores".

enojo martin ciccioli (2).jpg



A pesar que se llamó a silencio en los medios,decidió responder un mensaje en las redes sociales y apuntar contraun guitarrista que publicó uno de sus videos hot."Se llama Gaspar Benegas, músico del Indio que sube videos que es de mi esfera privada. No es amigo, nunca lo sería por botonazo. ¿Vos también creés que te acoso? Imposible. ¿Que estoy medio pomelo? Vos que tocás Ñanfri frufi, Rock, para los dientes. Te espera la justicia penal bo... asalariado del Indio", le respondió el conductor a la percusionista Andrea Álvarez.continuó furioso.