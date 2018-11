Martín Bossi rompió el silencio tras el violento episodio con Kusnetzoff

La visita de Martín Bossi (44) a PH: Podemos Hablar, generó un inesperado revuelo. Fiel a su estilo, el humorista intervino en varios pasajes del programa, incluso en los que no era protagonista, haciendo bromas y morisquetas. Y entonces Andy Kusnetzoff (47), conductor del ciclo, lo cruzó al aire: "Cortala".





Pero lo que en principio parecía ser un reto, finalmente se trataba sólo de un chiste. "Pará, porque no me pasó nunca esto. Te lo digo bien, cortala. Esto no es tu show, no es el teatro, ¿sí? Estamos todos y vas a tener tu momento, ¿sabés?", le dijo con cara seria Kusnetzoff, aunque luego soltó una sonrisa y todo siguió bien durante el resto del programa.Molesto por el enfoque que le dieron los medios a su humorada, Andy se descargó en Perros de la calle, el programa que lleva adelante en radio Metro."La verdad es que lloré de risa con Bossi y eso fue todo con humor. Pero fuera de contexto y con otro título, la noticia crece y crece sin parar. Encima me llenaron de comentarios donde la mitad me cuestiona por cómo lo traté siendo invitado. La verdad es que hasta quedamos en ir a comer y voy a ir a ver su obra al teatro", explicó.Y agregó: "Esto de Bossi no tiene ninguna importancia. Pero después hay otro mundo, que es la repercusión signada por un recorte y ya nadie va al original ni sabe cómo siguió el programa. Ves eso y opinás sobre el corte: 'cómo le puso los puntos' y te quedás con eso aunque haya pasado otra cosa"."La TV es un juego para mí. Después los medios hacen su negocio y ficcionan, interpretan para dónde les conviene y está bien, son las reglas...", sostuvo. "Pero mi familia y mis amigos saben que la verdad generalmente ya no tiene relevancia, porque a veces la verdad no es marketinera. Igual son las reglas y las acepto", añadió."Es un tema profundo para charlar. Hoy se la domina la posverdad. Pero bueno, los medios están así. La verdad ya no tiene relevancia, lo que importa es la ficción que arman los medios sobre la verdad. Yo ya lo aprendí", analizó.clarin