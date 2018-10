Marley piensa darle un hermanito a Mirko

Marley habló con el programa "Agarrate Catalina" por La Once Diez/Radio de la Ciudad y contó que quiere darle un hermanito a Mirko con la misma donante





"Es mucho trabajo cuidar un hijo, pero siento que es importante crecer con un hermano ya que se arma tu futuro de otra manera. Tenés alguien con quien compartir tus experiencias. Estoy pensándolo y viendo cuál es el mejor momento porque todavía hay que prestarle mucha atención a Mirko", afirmó el conductor.





Y consideró: "Tendría que volver a hacer todo de vuelta, me tendría que comunicar con la donante que es rusa y vive en Florida. Sería ideal que fuera ella así son hermanos 100%. Es buenísimo que tenga un buen vínculo con sus hermanos. Siempre quise ser papá y Mirko me vive dando abrazos, me expresa su amor todo el tiempo y me derrito. Mi hijo es mi mejor proyecto, de toda mi vida".









Consultado por el cruce con Jorge Lanata, afirmó: "No sé qué le pasó. Fue raro porque siempre que me lo crucé en persona tuve la mejor, nunca tuve problemas con él. Igualmente, todo el mundo puede opinar y no tenemos que estar de acuerdo en todo".





Y agregó: "Creo que tenía que ver con que estábamos compitiendo en el rating, nosotros veníamos mejor y fue un intento para ganar público, pero le salió al revés porque la gente se puso de mi lado".





Diario Uno