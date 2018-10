Marixa Balli contra la película de Rodrigo: "Me muestran como una trola"

"Duramos tres años en pareja, nunca se terminó. "Él se peleó a trompadas con todos mis novios", detalló la expareja del cantante cuartetero. Y agregó: "Mientras estuvimos de novio, él fue súper fiel".

Marixa Balli recordó la escena del ascensor donde nació el amor entre ambos.

Sobre el filme, la bailarina y actriz sostuvo: "Se muestran solamente momentos sexuales. Quedé como la mina que el tipo se la empomó cuando quiso. Es muy mentirosa la película".

"Me dejan como una trola", dijo sobre el personaje que interpreta Jimena Barón.

"Para mí la única autorizada para hablar de Rodrigo es su madre. Yo vi la película el viernes pasado y pedí verla sola. La verdad que no me sentí respetada ni identificada. En el film, Rodrigo me trata como la nada y están todo el día tu-tu-tu (en referencia a la escenas de sexo). No tenemos un solo diálogo. Igual a mí lo que me importa es sólo mi recuerdo de Rodrigo", contó.