Marixa Balli contó qué no le gustó de la película sobre la vida del Potro Rodrigo

Sin duda alguna, Marixa Balli fue una de las personas que le abrió la puerta de Buenos Aires al Potro Rodrigo. Fue elegida para realizar el clip de "La chica del ascensor" y el romance que protagonizó con Rodrigo le brindó una popularidad importante al cantante cuartetero. Ella ya era famosa y él recién daba sus primeros pasos lejos de Córdoba.





Su personaje en el filme que está por estrenarse es crucial para relatar lo que fue la vertiginosa vida del Potro. La actriz elegida fue Jimena Barón y hubo encuentros entre ambas para afinar lo más posible la interpretación del personaje.

Cierto es que hay algo con lo que Marixa no estuvo de acuerdo nunca. Tiene que ver con el color de pelo de Jimena, siendo que ella es morocha y a Barón no le cambiaron nunca el color de pelo.





"Me quejé el primer día de rodaje y les dije que no quería que me pusieran. Cuando vi eso no me gustó. Es ridículo, porque siempre salió con morochas. Cuando me dijeron que hicieron eso porque había muchas protagonistas rubias me causó gracia, a él le gustaban las morochas", señaló, molesta, en charla con el programa de Rodrigo Lussich y Carla Conte, "Confrontados".