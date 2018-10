Marixa Balli contó los detalles del día que Rodrigo la dejó esposada en un hotel

Marixa Balli contó unas historias que vivió con Rodrigo Bueno que dejó sorprendidos a todos. La bailarina contó que él la dejó esposada en el lobby de un hotel en la época en que eran novios.

potro rodrigo.jpg



"Me esposó porque yo no lo quería acompañar a unos shows. Era muy celoso. Me casó la mano y me dejó esposada", dijo la morocha en el programa "Podemos hablar", Telefe.

marixa balli.jpg







"Yo pensaba: 'No puedo ir al baño'. Me llevó al lobby y dijo: Si tiene ganas de ir al baño la acompañan con la silla. El micro llegó a las 22 y volvió a las 7. "Me hizo muchas cosas así", agregó Balli.





Luego contó lo que pasó una vez en que iban juntos a un cumpleaños. "Yo tenía un vestido divino, íbamos a ir a una fiesta, a él esas cosas lo transformaban y lo destrozó con una tijera. Yo llegue con el jean con el que había ido a Córdoba y él estaba de smoking. Encima me hacía quedar para el tujes, era una forma de juego".