Mario Teruel vuelve a Los Nocheros y rompió el silencio: "La música es sanadora"

Hace seis meses, el músico de Los Nocheros Mario Teruel anunció su alejamiento de la banda a raíz de la delicada situación judicial en la que se encuentra su hijo, Marco Lautaro Teruel.





El hombre de 27 años fue acusado por una joven que actualmente tiene 16 de haberla violado y permanece detenido e imputado mientras se desarrolla la investigación del caso.





A través de sus cuentas en las redes sociales, Mario Teruel escribió en ese momento: "Ante los hechos que son de público conocimiento he decidido tomarme un tiempo fuera de Los Nocheros para acompañar a mi hijo Lautaro en el proceso judicial que atraviesa".









"Esta situación me genera una terrible angustia, sobre todo pensando en los momentos por los que está pasando la joven y me ha llevado a conversar con el grupo la necesidad de apartarme por un tiempo de los escenarios, para atravesar la situación con total privacidad", indicó.





El músico manifestó su solidaridad "con el sufrimiento de las personas involucradas en el caso" y, a su vez, repudió los actos "de quienes buscan lucrar o alentar al morbo ajeno a partir de esta terrible situación".





Por lo pronto, y según pudo confirmar PrimiciasYa.com con allegados a Los Nocheros, Mario regresará a trabajar el mes que viene con sus compañeros.





Será el 14 y 15 de noviembre en Salta para sumarse a la gira y presentación de "Sol Nocturno", el último disco que sacó el grupo.





A un día del regreso de Mario, Los Nocheros brindaron una nota los 4 en la que Teruel decidió hablar de cómo atraviesa este momento.





En charla con el ciclo Sector VIP, Mario dijo: "No pasa así nomás, pero estoy cantando, con mis compañeros, junto a toda la gente que nos quiere, que le gusta nuestras canciones, eso para mí es muy importante porque la música es sanadora, curadora y así lo siento. Me ofrezco nuevamente a ella".





Y agregó: "Había un momento donde no había en el alma ganas de cantar. Después al cantor le vuelve gracias a Dios. Me ha vuelto y puedo subirme de nuevo al tren de Los Nocheros. Vuelvo y vamos viendo. Sé que ellos me van a ayudar y vuelvo a repetir que esta comunión con la música y la gente va a ser una medicina muy poderosa".





Además de manifestar que lo extrañaban, sus compañeros resaltaron: "Están las canciones que hemos venido cantando todo el año de Sol Nocturno, ahora lo presentamos como lo grabamos, gracias a la gente que nos apoyó en todo el país porque nos hemos presentado en todos lados los tres, la gente nos apoyó, es muy lindo pero ahora estamos completos y es muy lindo".