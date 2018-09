Mario Pergolini dejó de apoyar a Macri: "Ni el más macrista puede defenderlo"

Mario Pergolini estuvo en Luis Novaresio Entrevista por A24 y opinó sobre política y sobre la posible candidatura de Marcelo Tinelli. Dijo que "ni el más macrista" puede defender al presidente Mauricio Macri y se mostró escéptico de que haya alguien que "siga creyendo que todo esto puede ser culpa del pasado".





"Ya son tres años. Se le dio el apoyo, pero es un sopapo atrás del otro, es muy difícil decir que esto necesita un tiempo porque, en el medio, hay gente", destacó Mario.





Pero resaltó: "Este no es un plan macabro de la derecha para hundirnos a todos y beneficiar a cinco amigos. El gobierno anterior tenía un proyecto de país que parecía ser viable. ¿Quién no se enamoró un ratito aunque sea?".





Entre otros conceptos a partir de las preguntas del conductor, Pergolini dijo que "no lo escucho a Baby Etchecopar", comentó que para él "estuvo bien cómo dijo lo del flan Alfredo Casero, pero lo que vino después de él no me gustó".

Sobre los dichos de Dady Brieva, consideró que para él "habló muy enojado. No creo que desee que nos vaya mal a todos".

"Si (Marcelo) Tinelli hace el "Bailando" para ser presidente, se equivoca", agregó sobre la posible candidatura de quien fue su viejo enemigo en los medios de comunicación.