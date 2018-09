Marina Calabró contó por qué dejó a Intrusos para pasar a "El Diario de Mariana"

Su decisión de dejar el ciclo líder de espectáculos, "Intrusos", sorprendió a más de uno, pero lo que estaba claro desde un primer momento era que Marina Calabró no pasaría mucho tiempo alejada de la televisión.





Esta semana, la periodista firmó su contrato con la productora Mandarina y a partir del próximo lunes 1° de octubre empezará a formar parte del staff de "El Diario de Mariana", el ciclo que Mariana Fabbiani conduce por la pantalla de El Trece.





"Estoy contenta e ilusionada. Siempre un nuevo proyecto es renovar expectativas e ilusiones. La decisión de estar en El Diario de Mariana tiene que ver, a partir de mi salida de Intrusos, con sumar otras temáticas además del espectáculo", dijo en un principio Marina en diálogo con PrimiciasYa.com.

marina calabro 1.jpg







Y luego agregó: "Al estar en un formato magazine es lo que me tienta. Igual el espectáculo está en mi corazón y en mi ADN y no me imagino dejándolo, pero está bueno también sumar otros temas que tienen que ver con la actualidad y la política.





"Estoy feliz y esperando el momento para arrancar. Mis nuevos compañeros me llamaron y dejaron mensajes re lindos. Me siento bien recibida por todos", resaltó.

Marina Calabró se despidió de Intrusos, entre lágrimas







Cabe recordar que el pasado 31 de agosto fue el último día de Calabró al aire como integrante de "Intrusos", y que se retiró en medio de una emotiva despedida de quienes fueron sus compañeros durante cuatro años.





"La decisión estaba tomada hace meses y ya lo sabían todos, pero si me quedé acá hasta hoy, fue por vos", le decía a Moria Casán, quien tomó la conducción del ciclo durante la ausencia de Jorge Rial. , le decía a, quien tomó la conducción del ciclo durante la ausencia de