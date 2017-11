Marina Calabró adelantó que se viene el casamiento pero aún no hay fecha concreta

Marina Calabró vive un momento de plena felicidad a nivel profesional y personal, estando en pareja con Martín Albrecht.

El noviazgo ya lleva cuatro años de convivencia y a la panelista muchas veces la quisieron casar aunque ella siempre logró escapar a la presión.

"Un pajarito me contó que hay casamiento en 2018", consultó Fernando Prensa, en el programa Falta de Respeto, por Radio Conexión Abierta. Y Marina respondió: "¿Quién te contó qué? No puedo anunciar un casamiento que no tiene fecha ni forma, pero el año que viene Martín cumple 50 y los chicos van creciendo... Vos no descartes nada, por las dudas, reservate diciembre de 2018", reveló.

Lo cierto es que tras haber ganado el Martín Fierro como mejor panelista de espectáculos en radio, aclaró: "No tenemos ni fecha ni lugar ni nada. Es más una expresión de deseo que otra cosa. Las ganas están y es algo que charlamos, está en planes pero todavía no hay fecha".