Mariano Martínez habló sobre la posibilidad de que su mujer participe del Bailando

En la tarde del miércoles, en el estudio de Nacho Lunadei, se hicieron las fotos de lo que será la marquesina y los afiches para la publicidad de "Mentiras inteligentes", la nueva comedia que protagonizarán Betiana Blum, Arnaldo André, Flor Torrente y Mariano Martínez en su doble rol como actor y director artístico del proyecto que cuenta con la dirección de Valeria Ambrosio y la producción de Circus Entertrainment.





También se realizó la presentación formal a la prensa que se acercó al lugar para charlar con los actores de la comedia de Joe DiPietro que se podrá disfrutar a partir del 8 de agosto en el Teatro Astros. El elenco ya se encuentra ensayando varias horas por día para llegar relajados al estreno y en los próximos días saldrán a la venta las entradas.

"Estamos ensayando mucho con mis colegas, todos los días nos vamos conociendo un poco más. Con Betiana y Arnaldo nos conocemos bastante, pero en otro ámbito que era la televisión. Se armó un buen grupo y la estamos pasando bien, la obra estará muy buena y esperamos que la gente venga y se divierta", señaló Mariano Martínez en diálogo con PrimiciasYa.com.





¿Sos de decir 'Mentiras Inteligentes' en la vida real? "A veces si te preguntan algo y no tenes que decir exactamente la verdad para no causar un problemón, una mentira decís. No se justifica tener que engañar a un amigo o una persona, pero ciertas veces es mejor a veces decir una mentirita inteligente que una verdad absoluta. Igual a mí me pasa más que digo la verdad y me trae más problemas que andar diciendo una mentira. Soy bastante sincero, es algo nato".

Feliz cumpleaños Alma te amamos infinito ❤️







Por otro lado, Martínez se refirió a su experiencia como conductor en "Primera cita", el ciclo que se emitió este año en Telefe: "La experiencia como conductor fue muy buena, me trataron muy bien. Me sentí contenido y me gustó el formato. Si bien yo arreglé con el canal por los meses de verano, me hubiese gustado que siga porque el formato fue muy piola. Volvería a conducir y es algo que me gusta, pero hoy estoy enfocado al teatro y la familia".





Alma, Camila, compita en el "Bailando 2018": "No sé qué va a pasar. Hasta lo que sé no la volvieron a llamar, y si la llaman y acepta porque ella quiere yo la voy a apoyar en todo. Yo hacer el Bailando no, estoy con otras cosas y estoy bastante bien". Además, Mariano opinó de la posibilidad de que la mamá de su hija, compita en el





¡Mirá la entrevista completa con Mariano Martínez!

