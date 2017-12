Marianela Mirra escribió una carta cuestionando a los medios por la muerte de Rocío Gancedo

La muerte de Rocío Gancedo, quien falleció este miércoles tras haberse arrojado desde el quinto piso del departamento donde residía, logró tocar las fibras más íntimas de las personas que conocían a la modelo o, a quienes, simplemente, se conmovieron por el trágico final de la vida de la muchacha.

Varios famosos acudieron a las redes sociales para expresar la tristeza por el penoso episodio, pero aún, nadie había analizado fríamente algunas cuestiones, como por ejemplo: el tratamiento mediático que se le brindó al hecho y las consecuencias de la exposición y la fama expeditiva que obtienen aquellos que participan en realities como

En este marco de circunstancias, Marianela Mirra, Ganadora del GH 2007, aportó al tema su particular punto de vista por medio de una carta que escribió en sus redes sociales.

Aquí, el textual de la publicación de Marianela:

"Qué basura los medios televisivos, los portales de Internet, para tocar el tema del suicidio de esta ex participante de GH. Son quienes se hicieron eco de nuestros méritos, cualidades, quienes te ponen en un pedestal y luego te destruyen. Acá no tienen que ver los temas personales, yo creo que va mucho más allá, la fama repentina, tener todo lo que soñaste, sentir que lograste más de lo que imaginaste, poder tener el beneficio de lograr cosas que quizás en un trabajo convencional no las lográs. Nadie está preparado para tanto amor y tanta hostilidad en simultaneo. Nadie se merece el poco respeto, la manera en que te ultrajan los medios, todo lo que la gente espera de uno, los amigos de la fama, los amores de la mujer del momento... De cualquier óptica, es muy difícil, muy complicado quedar en un casting de Gran Hermano para que luego te estigmaticen por eso mismo. Esto no dura sólo 3 meses, dura un tiempo considerado al que te acostumbrás. Nada es fácil, lo único que sé es que no se busca "lo fácil", se persiguen sueños y "eso sólo lo hacen los valientes". Ojalá Rocío encuentre paz, me siento muy conmovida".